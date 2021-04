On le sait, le projet Nova Mons qui pourrait voir s'ériger sept immeubles sur la place de Bootle ne fait pas que des heureux. Chez ceux dont les dents grincent, on pointe la démesure du nouveau quartier en gestation, en plein centre-ville. Une démesure imputée à la voracité financière des promoteurs. Ces derniers s'en défendent et justifient l'ampleur du projet par la nécessité de densifier les centres urbains. Une justification appuyée lors de la présentation des plans modificatifs par une chercheuse de l'UMons. Densifier les centres urbains, c'est mieux pour l'environnement et c'est un devoir face à l'urgence climatique.

La densification des centres urbains, Hugues Wilquin la plaide depuis les années 80. Cet ancien professeur émérite d'architecture, docteur en urbanisme, ex-chef du service de Génie architectural et Urbain de l'UMons sait de quoi il parle. Pour autant, il n'est pas séduit par le projet Nova Mons. Il préside l'association SAMons (Sauvegarde et Avenir de Mons) qui est particulièrement mobilisée contre le nouveau quartier. Car pour lui, densité et qualité de vie doivent nécessairement aller de pair. Et ce n'est manifestement pas le cas ici.