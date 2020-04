Un travail titanesque est en cours pour organiser la distribution.

Les Montois seront bientôt tous équipés d'un masque de protection. Ce n'est plus qu'une question de jours. La distribution des quelque 50.000 premiers masques commandés par la Ville de Mons commencera en effet lundi ou mardi, en porte à porte. Elle sera menée par des équipes d'agents communaux.

"Les masques sont arrivés. Nos équipes sont occupées pour le moment à les emballer pour préparer la distribution", indique le bourgmestre Nicolas Martin. "C'est un travail énorme. Il a fallu sortir du registre national la composition de ménage pour les 45.000 foyers de Mons. La préparation des emballages doit tenir compte du nombre de personnes par ménage, de la taille pour les enfants ou les adultes… Plusieurs dizaines d'agents communaux sont déjà mobilisés sur cette opération."

Et ils seront plusieurs centaines sur le terrain lorsque la distribution commencera, en début de semaine prochaine. "Nous ferons une distribution en porte-à-porte", poursuit Nicolas Martin. "Pour les absents, nous laisserons un avis de passage. Nous préférons cette solution plutôt que de laisser les masques dans des boîtes aux lettres. D'autant plus que par le passé, nous avions connu des vols pour les sacs poubelles qui étaient distribués de cette manière. Nous organiserons alors des séances de rattrapage décentralisées dans plusieurs villages de la commune le samedi, ce qui sera plus facile pour les gens qui travaillent durant la semaine."

Tout s'est enchaîné très vite à Mons. "Le week-end dernier, nous apprenions de manière informelle que le gouvernement fédéral recommanderait le port du masque, mais ne serait pas en mesure d'en distribuer à chaque citoyen. Nous nous sommes alors activés pour passer une commande dans les plus brefs délais. Un premier lot est arrivé aujourd'hui, les autres vont suivre. C'est l'entreprise le Bleu Sarau, basée à Quaregnon, qui a remporté le marché lancé en procédure d'urgence. Ça représente un budget de 730.000 euros pour 190.000 masques. Certains diront que 3,84 euros, c'est cher pour un masque. Mais ce sont des pièces de qualité qui offrent une bonne protection."