Le collectif avait dû quitter un bâtiment de la Ville resté inoccupé depuis quatre ans.

Ils avaient fait les beaux jours de la culture alternative à Mons entre 2015 et 2016. Après avoir tiré le rideau il y a quatre ans, les artistes locaux de la Fabrique des Singes seraient prêts à rebondir. Retour à la case départ, rue de la Coupe? Le collectif est intéressé.

Pour rappel, la Fabrique des Singes s'était installée dans un bâtiment de la Ville à travers une convention d'occupation précaire. À terme, les lieux devaient accueillir le projet Creative Valley. En attendant, des artistes locaux avaient chauffé la place en y organisant des expos, des ateliers, des concerts et autres expériences culturelles avec un certain succès. En octobre 2016, comme convenu, les artistes locaux sont priés de plier bagage. Mais la suite prend un tournant inattendu. La Ville de Mons n'obtient finalement pas les subsides pour rénover l'immeuble et y implanter sa Creative Valley. L'IDEA reprend la patate chaude et songe à développer le projet dans son Parc Initialis. L'immeuble de la rue de la Coupe est depuis resté vide, un commerçant y stockant son frigo et ses réserves.

"Chaque fois qu'on passe devant, on se dit que c'est triste", soupire Julien Lefrancq, membre de feu La Fabrique des Singes. "Les lieux sont finalement restés vides après notre départ. Nous aurions pu y organiser des centaines d'expos en quatre ans."

Mais les lieux ne sont pas condamnés à rester vides. L'échevin de l'Urbanisme Maxime Pourtois devrait présenter au prochain conseil communal un projet de réaffectation pour cet immeuble stratégiquement situé en centre-ville. La couleur a déjà été annoncée: bail emphytéotique au rez-de-chaussée pour développer du commerce, et étages vendus à un promoteur pour développer des logements.

L'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. "Avec la Fabrique des Singes, nous avions prouvé que nous étions capables de développer un projet intéressant", poursuit Julien Lefrancq. "Ça marchait super bien. Sans demander un euro de subvention, nous avions aménagé les lieux, développé une activité et créé deux emplois. Si la Ville envisage une emphytéose, ça pourrait nous intéresser. On ne ferait sans doute pas la même chose, mais nous pourrions développer un nouveau projet. Nous avions monté la Fabrique avec Mathieu Flasse qui a créé un nouveau collectif, Ça déwanne, avec lequel il organise des événements culturels. Ils sont justement à la recherche de lieux, comme beaucoup d'autres. Il y a sans doute quelque chose à faire."