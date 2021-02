La fabrique est tenue responsable du chantier catastrophe. Mais elle dépend financièrement de la Ville de Mons. Il y a deux semaines, les autorités communales découvraient comme tout le monde que la fabrique d'église de Sainte-Waudru avait mené des réparations aussi illégales que catastrophiques au sein de la collégiale durant le confinement. Et voilà que se profile une facture salée pour couronner le tout. La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, a en effet indiqué que la fabrique allait assumer les dégâts. La Ville de Mons devrait donc payer.

La ministre était une fois de plus interpellée sur le dossier de la collégiale en commission du parlement wallon ce lundi après-midi. La députée Jacqueline Galant l'a questionnée sur les conclusions des différents rapports et une éventuelle intervention des assurances. La députée Anne-Catherine Goffinet s'est inquiétée de l'ampleur des dégâts et de la possibilité de restaurer les éléments dégradés. Enfin, le député Emmanuel Disabato a demandé quelles mesures allaient être prises pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise.

La ministre De Bue a rappelé que la fabrique reconnaissait sa responsabilité dans ces travaux qui ont été menés sans les autorisations nécessaires durant le confinement. Les rapports convergent pour conclure que certains dégâts causés aux albâtres sont irrémédiables. La mise en peinture de certains éléments semble réversible, mais cela devra être confirmé par les rapports techniques. Pour rappel, la fabrique d'église a désormais ouvert une procédure patrimoniale qui va permettre la mise en place d'un comité d'accompagnement pour les travaux de rénovation.

"Les études et les travaux représenteront un coût important qui n'a pas encore été estimé", a également indiqué la ministre du Patrimoine. "Vu le contexte, une intervention des assurances et de la Région n'est pas possible. Les coûts devront être supportés par la fabrique d'église."

De coûts qui devront être supportés in fine par la commune, a relevé Jacqueline Galant. Manu Di Sabato estime d'ailleurs qu'il ne faudrait pas exclure une intervention wallonne. Mais pour l'heure, selon le député Ecolo, l'important est de pouvoir avancer, sans se renvoyer la patate de chaude de l'addition.