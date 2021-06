C'est un changement qui ne risque pas de chambouler autant que la réforme des congés scolaires. Mais il n'est pas anodin pour autant. La Ville de Mons modifie progressivement les horaires dans ses écoles communales. Dans son collimateur, la grande récré.

L'école communale du Trieu va ainsi franchir le cap dès la prochaine rentrée. "L’équipe pédagogique estime que la récréation du temps midi, de plus d'une 1h30, s'avère trop longue et est souvent source d'incidents", explique Catherine Houdart, échevine de l'Enseignement. "Elle souligne également que la concentration des élèves s’y trouve fortement perturbée, les enfants étant plus fatigués. D'où son souhait de raccourcir cette récréation, afin de mieux l'adapter au temps scolaire plus bénéfique aux élèves."

Concrètement, le temps consacré à midi au repas et à la récréation sera raboté d'un quart d'heure. Commençant à 12h05, il finira à 13h25 au lieu de 13h40. En conséquence, les cours se termineront à 15h15. L'équipe pédagogique de l'école du Trieu précise qu’avec ce changement d’horaire, l’offre d’accueil extrascolaire correspondrait davantage à la demande des parents en matière de garderie. Enfin, elle ajoute que ce nouvel horaire serait identique à celui appliqué à l'école communale du Ponton, qui partage la même direction.

Des établissements ont déjà adopté le changement. Et d'après l'échevine Catherine Houdart, les retours sont positifs. D'autres écoles pourraient suivre.