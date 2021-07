Après les vacances, nos chères petites têtes blondes retrouveront le chemin de l'école. Mais pas seulement. Durant toute l'année, la plupart pratiqueront aussi des activités sur le côté. Reste à trouver les bonnes. À Mons, le choix est pléthorique: mouvements de jeunesse, arts martiaux, musique ou même découvertes scientifiques… Pour aider les enfants à trouver chaussure à leur pied, la Ville de Mons organise une journée du temps libre le dimanche 29 août au Waux-Hall.

C'est d'ailleurs une tradition dans la Cité du Doudou sur laquelle il avait fallu faire l'impasse l'année dernière en raison de la pandémie. Mais cette fois-ci, sauf mauvaise surprise, la journée du temps libre aura bien lieu.

Une septantaine de clubs et d'associations seront ainsi présents au parc pour faire découvrir aux familles tout ce qui se fait en matière d'extrascolaire à Mons. Pour rendre la journée plus agréable, des jeux et des animations sont également prévus. Le tout est gratuit.