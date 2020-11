Le reconfinement porte à nouveau un coup dur aux commerçants. Bon nombre d'entre eux ont dû fermer leurs portes. Ils peuvent toutefois poursuivre leurs activités à distance. Le commerce en ligne a d'ailleurs connu un véritable boom. Jeff Bezos a même vu sa fortune augmenter de 70 milliards d'euros depuis le début la pandémie.

Mais il n'y a pas qu'Amazon pour faire du shopping en ligne. De nombreux commerçants disposent de leur propre e-boutique. Et pour assurer les livraisons, ils vont pouvoir compter sur un joli coup de pouce dans la Cité du Doudou. L'asbl Gestion Centre-Ville s'associe en effet avec le Coursier wallon pour livrer aux domiciles des clients les colis des commerçants montois. Le tout, à vélo!

Concrètement, le coût des livraisons effectuées entre le 17 novembre et le 15 décembre 2020 sera pris en charge par Gestion Centre-Ville à concurrence de maximum 10 colis par semaine. Cette prise en charge de 6 euros vaut pour les livraisons standard et pour les colis ne dépassant pas un certain volume ni un certain poids. Les suppléments éventuels seront payés par les commerçants. Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur le site de Gestion Centre-Ville.

À l'approche des fêtes de fin d'année, mais alors que le confinement bat son plein, la proposition tombe à pic. L'asbl Gestion Centre-Ville, structure mi-publique et mi-privée destinée à dynamiser le cœur de la Cité du Doudou, voulait apporter son soutien aux commerçants montois durant cette période difficile. Et c'est avec une entreprise locale, le Coursier wallon, qu'elle a eu l'idée de s'associer. Voilà plusieurs bonnes raisons de se tourner vers cette formule de commerce en ligne. Pas d'inquiétude pour Jeff Bezos, il s'en remettra.