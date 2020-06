Le programme de soutien pour la réussite scolaire recrute pour sa prochaine édition.

Notre jeunesse regorge de diamants bruts qui ne demandent parfois qu'un coup de pouce pour exprimer tout leur talent. Des concours de malchance font malheureusement parfois passer certains à côté de belles opportunités. C'est pour tordre le cou à ces mauvais coups du sort que le programme Boost a été mis sur pied.

Financé par la Fondation Roi Baudouin, ce programme de soutien pour la réussite scolaire vise les publics plus fragilisés. Durant six ans, les jeunes talents sélectionnés vont bénéficier d'un important soutien individuel, collectif et financier. Le programme accompagne ainsi les étudiants de leur quatrième secondaire jusqu'à leur premier job.

Le programme Boost est déjà actif à Bruxelles, Liège, Verviers et Anvers. Chez nous, il a été lancé en septembre dernier. 15 jeunes de Mons et La Louvière ont ainsi été sélectionnés pour la cuvée 2020. Mais la prochaine édition se prépare déjà. Un appel à candidatures est en effet lancé pour l'édition 2021. Les jeunes Montois qui souhaitent postuler ont jusqu'au 2 octobre. Pour La Louvière, la clôture est prévue le 25 octobre. Ceux qui veulent tenter leur chance trouveront tous les renseignements pratiques ainsi que le formulaire d'inscription sur le site du programme Boost.