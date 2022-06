La Maison Espagnole, remarquable petite maison construite au 16e et 17e siècle, située dans la rue des Clercs, connaîtra bientôt une nouvelle vie. La bâtisse au pied du beffroi, occupée par la Maison de la Presse jusqu'en 2014, s'apprête à devenir la Maison des patrimoines Unesco, une fois que les travaux de rénovation auront été achevés.



Ceux-ci arrivent enfin à terme. Entamés en 2020, ils auraient dû durer environ un an, l'ouverture de la Maison de l'Unesco étant à l'origine prévue à l'été...2021. Mais la pandémie et ses conséquences (rupture de stock de matériaux...) ont allongé le planning. Heureusement, on arrive doucement au bout: le gros œuvre est terminé, reste les finitions et le mobilier à installer.