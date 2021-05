Envie de faire du shopping, mais de trouver des objets qui sortent du commun? Rendez-vous alors à la boutique des créateurs de la Maison du Design. Bijoux imprimés en 3D, arrosoir Chantepleure, mobilier écologique pour enfants ou encore éponges 100% naturelles et totalement compostables… Au total, 12 créateurs venus d’un peu partout en Belgique ou même de France présentent leurs produits dans cette nouvelle boutique.

Une boutique qui vient d’ouvrir ses portes, mais pour les créateurs, l’aventure a commencé il y a six mois. “Sur une vingtaine de candidatures, nous avons sélectionné 12 créateurs à qui nous avons d’abord proposé un accompagnement”, explique Samira Gherbi, chargée de projet à la Maison du Design. “Ca s’est déroulé sous forme d’ateliers collectifs et de rendez-vous individuels pour les orienter dans leur travail ou apporter une aide très concrète comme les textes de présentation ou le calcul des prix. A présent, nous ouvrons cette boutique qui va permettre aux créateurs de proposer leurs produits au grand public.”

La boutique sera gérée au quotidien par les créateurs eux-mêmes. Ce qui stimule les échanges et la dynamique de groupe. Ce qui favorise aussi les contacts et les retours d’expérience avec les clients. Cette boutique se veut ainsi un véritable lieu vivant qui sera animé par des journées découvertes, des workshops et autres happenings.

Pour Vanessa Colignon, le projet est tombé à point nommé. “Quand j’ai appris l’an dernier que le marché des créateurs était annulé à cause de la pandémie, c’était la catastrophe. Ce genre d’événements est essentiel pour se faire connaître et vendre ses produits.Ils tombaient tous à l’eau et mon statut ne me donnait droit à aucune aide”, explique Vanessa Colignon. Avec son atelier Design for Resilience situé à Bruxelles, elle a mis au point des objets textiles du quotidien entièrement biodégradables et produits en circuit-court. Des objets que l’on retrouve à la boutique des créateurs et qui feront le bonheur des adeptes du zéro déchet.

Les amateurs de design en auront aussi pour leur compte avec les sacs C.Pouki qui peuvent être portés de sept manières différentes et que la Liégeoise Chloé Henris confectionne à la main. La technique et l’association des couleurs rendent chaque pièce unique. Sortie de la Cambre en septembre dernier, Chloé Henris a profité de l’accompagnement de la Maison du Design pour donner de l’élan à sa ligne d’accessoires. “Mes études étaient surtout axées sur le côté créatif et artistique. Grâce à l'accompagnement qui m’était offert avec ce projet, j’ai pu élargir mes connaissances sur le calcul des prix ou le commerce en ligne par exemple.”

Pour Stéphanie Chapelle, c’était tout l’inverse. Cette ancienne assistante administrative s’est lancée dans la création de bijoux. “Je partais un peu dans tous les sens, l’accompagnement pour la boutique des créateurs m’a aidée à trouver ma voie. J’aime beaucoup la sérigraphie et j’ai donc mis au point des bijoux par impression d’illustration en m’appuyant sur cette technique”, explique Stéphanie Chapelle dont l’atelier de Lynie a obtenu la reconnaissance “artisanat certifié” par la Région wallonne en 2018.

Ces douze créateurs sont là pour six mois. Un second appel à candidatures a d’ores et déjà été lancé. “Nous en avons reçu encore plus cette fois-ci et avec l’ouverture de la boutique, ça devrait encore prendre de l’ampleur par la suite”, se réjouit Frédéric Arnould, directeur de la Maison du Design. “La sélection des nouveaux créateurs est en cours et leur accompagnement commencera avant l’été. Leurs produits seront disponibles dès l’automne prochain dans la boutique. Nous sommes fiers de les accueillir et de pouvoir lancer de jeunes talents, surtout dans le contexte actuel.”

Les créations proposées au sein de la boutique changeront ainsi tous les six mois. Mais il sera toujours possible de les retrouver sur l’e-shop de la Maison du Design, déjà disponible.