Une étape préalable qui a été longuement débattue au conseil communal.

C'est un projet qui fait couler de l'encre et qui divise. Belfius souhaite remplacer son siège social situé avenue Jean d'Avesnes par un nouvel immeuble de 12.000 m2 comprenant bureaux, logements et autres services.

Au rayon des points positifs, on pointe la mixité de logements et de services, le projet comprenant une agence bancaire, crèche et un parking sous-terrain. On souligne également la création d'une traversée favorisant la mobilité douce au sein du quartier. On se réjouit aussi de voir un bâtiment ambitieux sur le plan architectural qui pourrait rehausser le cachet d'une entrée de la ville tout en faisant disparaître le siège actuel qui, comme l'a relevé Georges-Louis Bouchez (MEM), est "loin d'être la huitième merveille du monde."

Mais il y a aussi des points de friction soulevés par des citoyens et des élus, tant dans la majorité que dans l'opposition. Jean-Paul Deplus, conseiller PS et riverain, a rappelé que le quartier de Messines avait une identité forte et que l'arrivée de tels projets était de nature à inquiéter. Jean-Pierre Viseur (Ecolo) a souligné qu'un projet de logements qui entraînait 86 réclamations et une pétition ayant à ce jour déjà recueilli plus de 750 signatures, "ce n'était pas anodin". Dans les rangs de l'opposition, on pointe aussi la trentaine d'infractions au code urbanistique que comprend le projet et on relativise les atouts de cette fameuse traversée qui ne serait ouverte au public qu'en journée.

Alors, lorsque le projet Belfius est arrivé sur la table du conseil communal mardi soir pour statuer sur une modification de voirie, tous les partis d'opposition ont demandé à reporter le point. MEM, CDH et PTB ont en effet estimé qu'il était trop tôt pour approuver cette étape préalable à la réalisation du projet pour deux grandes raisons.