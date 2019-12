Les détecteurs incendie n'étaient pas en ordre dans l'appartement, "ce qui aurait pu permettre de sauver les victimes", selon le procureur du roi.

Le ministère public a requis, lundi, devant le tribunal correctionnel du Hainaut, une peine avec sursis contre une mère poursuivie pour l'homicide involontaire de ses deux filles lors d'un incendie qui s'est déroulé le 18 août 2016 dans un immeuble situé le long de la rue de Jurbise à Ghlin. Laura et Mila étaient âgées de cinq et trois ans lorsqu'elles sont décédées.

Dès le premier jour de l'enquête, la prévenue a désigné un tiers comme l'auteur de l'incendie, mais le fait que la mère n'était pas brûlée a incité le parquet à ouvrir une enquête. Lors de l'audience lundi, elle a toutefois déclaré qu'elle avait bu plus de deux litres de bière ce soir-là et que c'est une cigarette qui avait mis le feu à son matelas. Pour elle, c'était un accident et pas un acte volontaire.

Pour Me Discepoli, avocat des parties civiles, il est facile de mettre ça sur le dos "de la faute à pas de chance". Selon lui, la faute existe et est en lien avec la mort des deux petites filles. "Sa négligence doit être sanctionnée", dit-il.

D'après le procureur du roi, cette femme a commis deux fautes en lien avec le drame, elle a bu tout en prenant des médicaments et les détecteurs incendie n'étaient pas en ordre dans l'appartement, "ce qui aurait pu permettre de sauver les victimes". Le procureur laisse le tribunal apprécier le montant de la peine "qui doit être assortie d'un sursis", reconnaissant que la prévenue est aussi une victime.

La défense a insisté sur ce point, arguant que la prévenue subissait chaque jour une certaine animosité de la part de ses voisins. "Elle a été négligente et reconnait ses fautes", a déclaré son avocate qui a plaidé la suspension du prononcé de la condamnation.

Le jugement sera rendu le 13 janvier 2020.