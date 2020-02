Le projet ORCW for Kids est relancé, avec des spectacles pour le grand public et les écoles.

Si vous en avez marre que votre enfant vous rabâche les oreilles à coups de "Blah blah blah d'la pookie", l'ORCW for Kids est fait pour vous. L'Orchestre royal de Chambre de Wallonie remet en effet le couvert pour initier les plus petits à la musique classique à travers toute une série de représentations, pour le grand public ou pour des groupes scolaires.

Les samedis 8 et 15 février, l'ORCW se produira ainsi à l'Arsonic de Mons pour des spectacles mêlant la magie et la poésie d'un clown avec l'enchantement de la musique classique.

Le projet ORCW for Kids avait déjà rencontré un franc succès lors de ses deux précédentes éditions, si bien que la Ville de Mons, par l'entremise de son échevine de l'Enseignement et la Culture, Catherine Houdart, soutient à nouveau le projet en collaboration avec la Fédération Wallonie Bruxelles, et Mars.

Ainsi, durant une semaine, du 10 au 14 février, près de 2300 petits Montois, issus de 130 classes de plus 30 écoles du territoire de la région Mons-Borinage, tous degrés et réseaux confondus, pourront également assister aux spectacles de l'ORCW.