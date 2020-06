Le concours photo "la nature en ville" s'adresse aux habitants du grand Mons et de l'ex-bassin minier français du Pas-de-Calais.

Fabuleuse nature. Afin de la maitre à l’honneur, le service environnement de la ville de Mons et le syndicat mixte Eden 62, gestionnaire d’espaces naturels dans le département du Pas-de-Calais, invitent les citoyens à partager leurs plus beaux clichés de la nature qui les entoure. Le concours-photos, baptisé "la nature en ville", vient de s’ouvrir et s’étalera jusqu’au 15 octobre prochain.

Ce concours lancé dans le cadre du projet transfrontalier "BIOOSS" (qui propose un programme d’actions de sensibilisation et de valorisation des bienfaits de la nature) a pour objectif d'inviter les habitants du grand Mons et de l'ex-bassin minier français du Pas-de-Calais à sortir photographier la nature en ville. "Contrairement aux idées reçues, la nature est capable de trouver sa place dans des endroits parfois incongrus.", expliquent les organisateurs.

"Dans les ruelles, sur les vieux murs, dans les cimetières ou les friches, dans les jardins, sur les balcons... partout où on lui laisse une place, la nature s'exprime et nous offre ses trésors. A vous de les mettre en lumière et de nous proposer vos clichés !" Plusieurs catégories sont prévues : faune en ville, flore en ville, homme et nature et, finalement, nature en ville pour les moins de 13 ans.

"Il peut s’agir de nouveaux comme d’anciens clichés. L’objectif est avant tout de fédérer les habitants de l'ex-bassin minier franco-belge autour de la nature qui les entoure et sur leur perception de l’évolution de la biodiversité dans leur jardin, leur quartier, leur ville. Tout l’intérêt du projet transfrontalier est qu’à l’issue du concours, des échanges se fassent entre les participants belges et français sur deux lieux différents à Mons et dans le Pas-de-Calais afin de partager un moment convivial et de connaître le verdict du jury."

Ce projet est mené avec l’appui du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et INTERREG. Il est réservé exclusivement aux habitants du grand Mons et de l'ex-bassin minier français du Pas-de-Calais. Les participants peuvent prendre connaissance des modalités du concours sur www.eden62.fr ou sur www.mons.be. Davantage d’informations peuvent aussi être obtenues auprès du service environnement de la ville de Mons, via environnement@ville.mons.be, le 065/40 55 85 ou 065/40 55 82.