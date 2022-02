D'ici 2025, la collecte sélective des déchets sera obligatoire dans toute la Wallonie. Dans la région, Hygea s'y prépare depuis plusieurs années. Écaussinnes a essuyé les plâtres en 2014. D'autres communes ont depuis progressivement intégré le nouveau système de collecte. À Mons, 2022 sonnera le glas du sac blanc. Le changement de collecte est attendu en novembre.

Pour rappel, le nouveau schéma d'Hygea intègre des sacs verts pour les déchets organiques qui peuvent être compostés. Là où c'est possible, les papiers et les cartons sont ramassés dans des containers, sans puce. Tout ce qui ne va pas dans les sacs PMC, les sacs verts ou les containers termine dans des sacs moka. La fréquence est par ailleurs amenée à changer. PMC, déchets organiques et déchets résiduels sont ramassés toutes les deux semaines. Papiers et cartons sont repris tous les mois.

La Cité du Doudou, c'est la plus grande ville et la plus peuplée de l'intercommunale. Le boss final pour Hygea qui s'est d'abord fait les dents sur d'autres communes. Mais, si le nouveau système de collecte est introduit à la fin de l'année, les autorités montoises et l'intercommunale y travaillent déjà activement.

"On regarde sur l'ensemble du territoire là où on peut mettre un container à cartons et là où ce n'est pas possible", explique Charlotte De Jaer, échevine de la Propreté. "Des zones seront ainsi exclues du système à container. Ce sera le cas de tout l'intramuros montois, y compris les boulevards en dérogation. Mais aussi une partie de Cuesmes et de Jemappes où il y a beaucoup d'habitat vertical. Les axes pénétrants seront également exclus. En effet, la manutention d'un container prend deux fois plus de temps qu'un carton. Pour éviter les embarras de circulation, nous avons donc exclu les axes pénétrants. Il y a aussi des rues qui manquent de trottoirs assez larges pour accueillir ces containers à cartons comme la rue du Centre à Flénu par exemple."

Le nouveau schéma de collecte commence donc à prendre forme. Suivra bientôt la phase d'information. "La suite du travail, ce sera d'expliquer aux citoyens le nouveau schéma. C'est un travail de sensibilisation important. Je suis par exemple toujours surprise de voir qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut mettre dans un sac PMC et qui soulage vraiment la poubelle comme les pots de yaourt ou les emballages de charcuterie", poursuit Charlotte De Jaer. "Dans les sacs organiques aussi, beaucoup de choses pourront être mises. Ça va non seulement alléger la poubelle du citoyen, mais ce sont en outre des déchets qui ne vont pas finir à l'incinération. Les citoyens vont être avertis par courrier personnalisé à partir des mois d'avril et de mai. Des réunions citoyennes suivront. La distribution des containers est prévue en septembre et en octobre."

Dans les communes qui l'ont déjà adopté, le nouveau schéma de collecte a eu un impact considérable sur le volume des déchets. À Écaussinnes ou Estinnes par exemple, pionnières en la matière, le volume avait pratiquement réduit de moitié par rapport à ce qui était collecté avec l'ancien schéma.