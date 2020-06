L'ouverture avait été reportée en raison de la crise du coronavirus. Une plainte est toujours en cours pour le subside.

C'est toujours un événement dans la mesure où les places d'accueil restent très prisées. La nouvelle crèche du CPAS de Mons ouvrira bientôt ses portes. L'ouverture était prévue en mars, mais avait été retardée en raison de la crise du coronavirus. À présent, la présidente du CPAS, Marie Meunier, indique que les derniers travaux de finition ont pu reprendre. Et elle annonce une date d'ouverture: le 4 août.

Les inscriptions peuvent déjà s'effectuer à travers un formulaire en ligne. La structure ne devrait pas tarder à trouver des occupants. Stratégiquement située à proximité de la gare et de l'école Achile Legrand, la crèche du CPAS comptera 49 places. Elle s'intègre en outre dans un projet intergénérationnel, avec pour voisine directe la maison de repos de Bouzanton.

Rappelons enfin qu'une plainte est toujours en cours concernant ce dossier. Lors de la précédente mandature wallonne en effet, la ministre de l'Enfance Alda Greoli avait décidé de retirer le subside de 1,2 million d'euros pourtant promis. Un vice de procédure dans l'attribution du marché était invoqué. Convaincu d'être dans son droit, le CPAS de Mons introduisait un recours auprès de l'administration wallonne, mais aussi une plainte devant le tribunal civil. Une première!

Depuis, la procédure est toujours en cours. La commission des recours saisie par le CPAS n'a pas vraiment tranché sur la question. Les regards sont donc tournés vers le tribunal qui rendra son verdict à une date inconnue pour le moment. La situation politique en est devenue quelque peu insolite. En mai 2019, c'est un gouvernement wallon MR-CDH que le CPAS de Mons attaquait. Demain, c'est face à un gouvernement arc-en-ciel, présidé par un certain Elio Di Rupo et représenté par une ministre de l'Enfance Ecolo, Bénédicte Linard, que le CPAS de Mons pourrait se retrouver au tribunal. Mons où règne une majorité PS-Ecolo… Cherchez l'erreur!

Ces péripéties administratives et juridiques n'ont en tout cas pas empêché la crèche de sortir de terre. Dès l'annonce de la suspension du subside, le CPAS avait en effet décidé de poursuivre les travaux en finançant le chantier par emprunt, histoire de ne pas retarder la mise en service de la crèche tant attendue. La structure ouvrira donc ses portes dans quelques semaines.

