Ces deux chantiers dépendent de la gare. Or, le délai est serré sous peine de perdre des subsides européens.

À terme, le quartier de la gare à Mons devrait en jeter. Difficile de l'imaginer pour le moment, car c'est toujours le grand bazar. Le bourgmestre Nicolas Martin précise d'ailleurs que la structure actuelle de la gare n'offre pas encore de véritable rendu. "On me pose souvent la question, mais la structure doit encore faire l'objet d'un travail important", précise le bourgmestre. "Pour le moment, c'est juste l'armature. Le rendu final n'aura pas la même allure."

Ce n'est pas tout. La Place Léopold devant la gare et la Place des Congrès derrière la gare doivent elles aussi faire l'objet d'aménagements. Mais les délais sont serrés. Pour ces travaux en effet, la Ville a obtenu des subsides européens qui doivent être consommés avant le 31 décembre 2023. Or, l'aménagement des places est fonction du chantier de la gare. Et on ne compte plus les retards dans ce dossier.

"La SNCB est maître d'ouvrage, l'objectif est de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse tenir les délais", indique Nicolas Martin. "C'est un enjeu important pour la Ville évidemment. Nous avons eu des réunions avec la SNCB qui se veut rassurante. Le chantier des places dépend du chantier de la gare. Mais la SNCB organise les travaux de façon à pouvoir commencer l'aménagement des places sans devoir attendre que la gare soit entièrement terminée. Par ailleurs, tout a été mis en place pour accélérer le tempo, notamment dans les cahiers des charges où la durée des chantiers pour les places est passée de 1000 à 600 jours. S'il n'y a pas d'imprévu, la Place des Congrès sera terminée pour le deuxième trimestre 2022 et la Place Léopold pour le premier trimestre 2023."

Reste à espérer que ces chantiers éviteront les imprévus. Car l'enjeu est de taille. Les travaux sont en effet financés à 50% par des subsides wallons et à 40% pour des fonds européens, la Ville finançant les 10% restants. La perte de l'enveloppe européenne, si les crédits ne sont pas utilisés avant la fin de l'année 2023, entrainerait un manque à gagner de 12 millions d'euros pour Mons.