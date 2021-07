Une vaste étendue de verdure, du mobilier de jardin, des activités ludiques ou encore du mini-golf… Il va flotter un parfum estival au Marché aux Herbes. Du 17 juillet au 21 août, la place passe en mode jardin d'été.

Et c'est désormais une tradition dans la Cité du Doudou. C'est en effet la septième édition de cette mue estivale pilotée par l'asbl Mons Gestion Centre-Ville, avec le soutien de la Ville, dans le cadre du programme Destination Mons.

Durant un peu plus d'un mois, riverains, touristes et chalands pourront participer à une foule d'activités. Tous les jours, on trouvera un espace détente, des jeux d'extérieur, un parcours de mini-golf et un concours pour remporter des paniers garnis d'une valeur de 80 euros. Cette année, un bac à sable coloré et un terrain de pétanque font également leur apparition. La période sera également marquée par des animations ponctuelles: spectacles, jeux de rôle, initiation au cirque, ateliers créatifs, etc.

Les jardins d'été du Marché aux Herbes seront ouverts du lundi au jeudi et le samedi, de 11h30 à 18h30. Le vendredi, ils fermeront à la même heure, mais ouvriront à 14h30. Ils feront en revanche l'impasse sur les dimanches et le 21 juillet. Notons enfin que toutes les activités sont gratuites et prévues sous réserve des normes sanitaires.