Cela fait longtemps que l'avenir de la place Nervienne est débattu à Mons. Il avait été évoqué il y a quelques années la possibilité d'y aménager un parking sous-terrain. Mais des difficultés liées à la qualité du sol et à des problèmes de pollution ont fait capoter l'idée.

C'est donc un nouveau projet que le collège communal présente désormais. Il vise le réaménagement de l’esplanade et des voiries attenantes afin de créer un espace unique et ainsi restituer à la place Nervienne une identité et une véritable fonction de "place".

"L’objectif est de redéfinir l’espace en zone de rencontre et de convivialité afin d’accueillir au mieux les évènements qui s’y déroulent comme les marchés hebdomadaires, la foire de Messines ou les feux de la Saint-Jean, tout en améliorant la mobilité douce, en conservant le stationnement et l’ouverture à la circulation. La végétalisation sera conçue pour structurer l’espace et dissimuler les zones de stationnements", précise Catherine Marneffe, échevine des Marchés publics. "Il s’agira également d’intégrer des abris-vélos, des bornes de recharge pour vélo et voitures électriques, un aménagement central résistant au feu, des bornes foraines et maraîchères pour les branchements électriques, des toilettes publiques, des signalétiques touristiques ainsi que l’ouverture d’un accès vers le parc du CPAS."

Une équipe pluridisciplinaire d'auteurs de projet va donc être désignée pour élaborer la conception de cette place réaménagée et assurer le suivi des travaux. Une enveloppe de trois millions d'euros est prévue pour cette nouvelle place Nervienne, financée par la Ville pour 10%, la Wallonie pour 40% et l'Union européenne pour 50%. Inscrit dans le cadre du fonds FEDER, le projet doit avoir abouti avant la fin de l'année 2023.

Dans l'opposition, tant MEM, le PTB que le CDH se sont inquiétés de voir disparaitre des places de parking gratuit bien utiles à l'entrée de Mons. François Colette (MEM) a souhaité également que la possibilité de créer un parking sous-terrain soit prise en compte par le bureau d'études. Le collège a tout d'abord rappelé que son objectif était de rendre la place Nervienne plus conviviale, sans en diminuer les places de parking. Quant à l'idée d'un parking sous-terrain, elle est définitivement enterrée. Les difficultés techniques sont trop nombreuses. Le chantier serait trop important pour tenir le délai de fin 2023. Enfin, les trois millions d'euros restants prévus pour le parking sous-terrain ont été dédiés à d'autres projets.

Notons encore que le tissu associatif sera concerté sur le réaménagement de la place Nervienne lorsque l'avant-projet sera prêt.