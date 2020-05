Marie Meunier passe par la visioconférence en attendant de pouvoir reprendre des permanences physiques.

Avec la crise du coronavirus et le confinement, beaucoup de monde a dû repenser sa façon de travailler. Les nouvelles technologies ont offert une échappatoire. On a ainsi vu poindre conférences, leçons d'école, cours de fitness ou même concerts… en ligne!

À Mons, la présidente du CPAS opte elle aussi pour le virtuel. Marie Meunier avait en effet pris l'habitude de tenir des permanences le vendredi à son bureau, mais aussi le week-end dans des cafés de la Cité du Doudou et les différents villages de l'entité. Un samedi par mois à Jemappes, un autre dans une des communes montoises. L'objectif était d'aller à la rencontre d'un public qui n'ose pas toujours pousser les portes du CPAS. L'idée était pertinente. Pour preuve, les nombreuses personnes qui patientaient régulièrement sur la banquette d'un café en attendant leur tour pour la permanence de la présidente.

Autre preuve, depuis que la crise du coronavirus s'est installée, que les cafés ont fermé et que les permanences ont été suspendues, Marie Meunier reçoit de nombreuses demandes pour savoir quand ces rendez-vous particuliers pourront reprendre. Pour l'heure évidemment, la réouverture des établissements horeca reste incertaine. Mais la présidente du CPAS a décidé de ne plus faire patienter plus longtemps les demandeurs et a donc décidé de reprendre ses permanences en visioconférence.

"Je suis consciente que le contexte exceptionnel que nous vivons actuellement peut engendrer de nouvelles difficultés importantes pour certains, mais aussi accentuer les difficultés déjà rencontrées par d'autres", explique Marie Meunier qui reprend, depuis le 22 mai, ses permanences en ligne chaque vendredi matin.

Une solution temporaire qui est mise en place pour répondre au plus urgent. Évidemment, tout le monde n'aura pas la possibilité de se connecter pour entrer en contact avec la présidente du CPAS. Mais elle assure que les permanences physiques reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront.