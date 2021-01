Le projet était évoqué depuis plusieurs années, il est enfin sur le point de se concrétiser. Le chantier de rénovation de la rampe Sainte-Waudru va pouvoir commencer dans les prochains jours.

"Nous allons rénover la voirie et le trottoir, nous allons améliorer l'éclairage et nous allons incorporer du mobilier urbain", explique Stéphane Bernard, échevin des Travaux. "Nous allons également ajouter un panneau didactique relatif à la collégiale et au folklore montois."