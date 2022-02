C'est le point culminant de Mons et il a rouvert ses portes en 2009. Mais le parc du Château comtal n'a pas fini sa cure de jouvence entamée en 2016. Pour rappel, la ministre De Bue a accordé un subside de 240.00 euros afin de rénover les vestiges du château, situés au pied du Beffroi. Les interventions porteront ici sur le tronçon de rempart reliant la Tour César à la Tour Nord-Est, cette dernière étant par ailleurs amenée à faire peau neuve également. Et on en sait un peu plus sur les travaux qui vont être entrepris.

Interrogée par la députée Jacqueline Galant, la ministre wallonne du Patrimoine a en effet livré quelques détails sur le chantier qui se prépare. "Les travaux consistent notamment en un déjointoiement et rejointoiement des murailles, la mise en place d’un système de drainage, ainsi que l’aménagement des abords directs, avec notamment l’adoption de mesures pour faciliter l’entretien ultérieur des parties restaurées", explique Valérie De Bue. "Ainsi, la régie foncière de la Ville a mené des démarches auprès des propriétaires voisins afin de pouvoir disposer, via acquisition ou servitude, d’une bande de terrain de l’autre côté du mur. Ce trottoir sera pavé et permettra de faire circuler un échafaudage mobile."

Si le parc du Beffroi vaut déjà le détour, les futurs aménagements devraient en faire une étape incontournable pour les promeneurs. "Les deux cheminements piétons existants à proximité de la tour Nord-Est seront reliés par une nouvelle courbe matérialisant l’espace où se tiendront les visiteurs pour visualiser les vestiges sous-jacents, soulignée par une balustrade métallique visuellement intégrée", poursuit la ministre De Bue. "Les anciens murs de cave sont conservés en tant que traces et utilisés pour délimiter une aire de marche suffisamment large pour contenir quelques visiteurs, accompagnés éventuellement d’un guide."

Que les amoureux du patrimoine montois se rassurent, l'AWAP veillera au grain durant toute la durée des travaux. Pour la ministre De Bue, les subsides débloqués valaient bien le coup et correspondent au souhait wallon de mettre en avant le patrimoine Unesco. "Les travaux entrepris ici se situent au pied du Beffroi. Au-delà de la restauration des vestiges, il s’agit donc de donner à un bien patrimonial reconnu au niveau mondial les abords de la qualité qu’il mérite."