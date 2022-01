Les chantiers se poursuivent dans la Cité du Doudou. Alors que les travaux au Chemin de l’Inquiétude et à l’Avenue des Bassins vont entamer leur deuxième phase dès le 10 janvier, c’est au tour de la rue du Chanoine Puissant d’être concernée par un chantier. Il prendra place du 12 au 14 janvier. Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits dans la rue.

Il ne sera donc plus possible de se rendre dans la rue du Chanoine Puissant, sauf à pied, à partir du 12 janvier. "Des travaux seront menés à Mons à la rue du Chanoine Puissant", informe la Ville de Mons. "Le chantier se tiendra du 12 au 14 janvier. La circulation et le stationnement seront alors interdits. Des mesures seront mises en place pour assurer la sécurité des piétons."

Les automobilistes sont quant à eux invités à prendre leurs dispositions afin de contourner le chantier tout au long de la durée des travaux.