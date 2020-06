La crise a eu un impact financier important. Heureusement, la salle existe depuis de longues années et pourra donc s'en relever.

La réouverture était attendue avec impatience. Ce lundi à 13h30, après pratiquement trois mois de fermeture, la salle d’escalade Face Nord a accueilli ses deux premiers grimpeurs. Les dispositions prises pour assurer l’accueil des sportifs sont strictes et nombreuses mais bien nécessaires dans le contexte que l’on connait.

"Il est certain qu’elles sont plutôt contraignantes mais elles sont aussi logiques. Et puis, c’est toujours mieux que de ne pas pouvoir rouvrir", admet Robert D’Haenens, gérant. "L’équipe et moi-même avions débriefé une première fois mercredi mais nous n’avons pris connaissance du protocole officiel que samedi vers midi. Nous avons donc eu très peu de temps pour nous organiser mais nous étions heureusement allés dans la bonne direction."