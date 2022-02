Présenté pour la première fois dans le cadre du Festival International du Film de Mons, le long-métrage Résistantes alterne témoignages et reconstitutions, mettant ainsi en lumière le rôle important tenu par les femmes dans les réseaux de la résistance dans la région de Mons-Borinage sous l’occasion allemande. Véritable travail de sensibilisation, le documentaire sera projeté ce jeudi au Plaza Arthouse Cinema, gratuitement mais sur inscriptions.

Depuis sa première diffusion, les retours sont unanimes. "Toutes les personnes qui l’ont visionné nous disent avoir été particulièrement touchées et émues. Certaines ont reconnu leurs grands-parents ou ont pu mettre des images sur des histoires de famille parce qu’ils savaient que certains de leurs proches s’étaient engagés dans la résistance. Le film leur a permis, d’une certaine façon, de s’identifier à tous ces récits", explique Mehdi Semoulin, de la société Magicowl.

"On peut aussi constater que des actions concrètes ont suivi sa sortie : une rue rend désormais hommage à la résistante Cécile Detournay, Léonce Descamps va être sacrée citoyenne d’honneur de la ville de Mons,…" Cette dernière avait d’ailleurs participé au projet et expliqué comment très jeune déjà, elle avait souhaité s’engager pour mener la vie dure aux Allemands. "Je ne pense pas m’avancer en pensant que ces hommages sont des effets du documentaire."

Le tournage avait marqué le réalisateur, qui avait opté pour une expérience 100% montoise, de la production aux acteurs en passant par les lieux de tournage. "De nombreuses personnes admettent ne pas connaitre ce pan de l’histoire et plus particulièrement le rôle joué par les femmes. Pour nous, le pari est largement gagné. On a permis de les faire sortir de l’ombre pour les mettre en lumière. On est ravis de constater que les choses se poursuivent, que le film fait son bout de chemin."

Le grand public aura l’occasion de découvrir le film ce jeudi, si ce n’est déjà fait. "Il est toujours visible au Mons Mémorial Museum (MMM) puisqu’il s’agissait d’une collaboration. Il sera aussi très bientôt disponible en ligne. Et puisqu’il a vocation à être vu le plus largement possible, il est évidemment tenu à la disposition des professionnels de l’éducation. Il suffit de prendre contact avec nous pour obtenir le matériel pédagogique et ainsi pouvoir le projeter en classe."

Une projection avait également été organisée au sein de l’UMons et avait été suivie d’un débat. « Sur TéléMB, nous avions aussi pu bénéficier d’une diffusion en audiodescription. C’est important pour nous, puisque l’objectif est vraiment qu’il soit accessible à tous. » Rappelons que le MMM et Magicowl avait déjà travaillé ensemble pour proposer Libération 1944, une expérience immersive qui, à l’aide d’un casque de réalité augmentée, plonge les visiteurs au cœur d’épisodes de la fin de la guerre.