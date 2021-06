Les tensions seront-elles apaisées et les discussions plus efficaces au conseil communal de Mons ? Depuis le début de la mandature, on a pu assister régulièrement à de laborieuses passes d’armes. Et les échanges avaient parfois tendance à s’éterniser. Un conseil avait même battu un record avec dix heures de discussions !

Depuis plusieurs mois, les différents chefs de groupe se sont donc réunis pour tenter de calmer le jeu. Officiellement, pas encore de fumée blanche qui permettrait à Marc Darville de nous dévoiler les propositions qui seront adoptées. Par respect pour ses partenaires, le socialiste ne souhaite pas compromettre les négociations dans la dernière ligne droite. Mais il a espoir que les changements puissent être effectifs dès le prochain conseil qui se tiendra lundi.