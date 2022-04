Son utilisation facile et intuitive permettra aux entreprises de le prendre en main facilement.

Depuis 2004, la société I-care ne cesse de grandir afin de développer ses services de maintenance prédictive de machines industrielles, essentiellement pour le secteur médical, le secteur de l’agroalimentaire ou encore le secteur de la chimie. Elle utilise des capteurs permettant de déterminer à quel moment une machine risque de se montrer défaillante. Un nouveau produit, destiné aux amateurs comme aux professionnels vient d’être lancé : le Wi-Care PURE.

"Le Wi-care PURE (Portable Unit for Route Expertise) est un collecteur de données avancé conçu et développé pour aider à rassembler les données portables sur la même base de données que tous nos outils en ligne pour une utilisation à la fois pour les débutants et pour les utilisateurs experts", indique la société I-Care.

Ce nouvel outil comporte de nombreux avantages pour ses utilisateurs. Dans un premier temps, son utilisation est facile et intuitive, ce qui permettra aux amateurs comme aux experts de pouvoir l’utiliser facilement. Il fait également preuve de polyvalence puisqu’il est adapté à tout type de machine et fonctionne avec tous les produits I-Care. Il sera également accessible à tous les budgets.

Le public cible de ce nouveau produit "Pure" est donc très varié et pourra convenir à tout type d’entreprise. "Lorsque l'acquisition de données nécessite une surveillance sur site pour garantir que les équipements critiques reçoivent l'attention dont ils ont besoin, le collecteur de données PURE constitue la solution parfaite", conclut la société I-Care.