Imaginez une galerie d’art contemporain où les visiteurs peuvent rencontrer les artistes qui exposent et mieux, soutenir leurs projets à travers une plateforme de crowdfunding. Pour certains Montois, le concept aura un parfum de déjà-vu. Et pour cause, c’était celui adopté de manière originale par la THANKSGalerie qui avait vu le jour à la chapelle des Telliers, au cœur de Mons, en 2015.

Après trois années de bons et loyaux services, l’établissement avait dû fermer ses portes. Mais le voilà qui tel le phœnix, renaît de ses cendres. Le goût pour les belles choses est toujours là. C’est donc dans un bâtiment du 17e siècle, au numéro 22 de la rue des Fripiers, l’une des rues les plus vibrantes de la Cité du Doudou, que la THANKSGalerie va rouvrir ses portes le 11 mars.

Depuis sa fermeture en 2018, après avoir accueilli plus de 35 expositions et reçu plus de 6.000 visiteurs, la galerie cherchait un nouvel endroit pour redéployer ses activités. Après avoir fait l’acquisition de son propre bâtiment, Benoît Dumortier, le fondateur de la THANKSGalerie, entame une longue période de travaux afin de remettre à neuf et restructurer le rez-de-chaussée de l’édifice qui accueille la galerie. Un nouvel espace agencé avec la collaboration de la Maison du Design et d’un architecte d’intérieur. A l’heure des derniers coups de peinture, une nouvelle programmation se prépare pour sa réouverture.

Une première exposition collective donnera un avant-goût des artistes à (re)découvrir au sein de la galerie en 2022. En plus des expositions mensuelles, certaines activités reprendront cours tels que les jeudiperformances et les THANKSéditions. De nouvelles activités et collaborations verront également le jour.