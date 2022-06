Ca y est, l'école est finie! Après leur proclamation, les rhétoriciens peuvent désormais goûter aux joies d'un repos bien mérité après avoir célébré l'obtention de leur diplôme de secondaire. Mais ils peuvent aussi se préparer à leur future fonction d'étudiant, pour ceux qui ont choisi d'entamer des études supérieures. Dans ce cadre, la campus de l'UCLouvain Fucam Mons organise une journée portes ouvertes, ce mercredi 29 juin.

Car une journée portes ouverte, c'est le moment idéal pour découvrir le futur environnement d'étude, le campus et la vie étudiante qui l'accompagne. Après deux ans de journées portes ouvertes placées sous le signe du virtuel, et de la distanciation, le mot d'ordre de la journée sera la convivialité. Une journée durant laquelle ils pourront découvrir une "tiny house", soit une micromaison qui étoffera l'offre de logements du campus et se profile comme le kot du futur. Les tiny house sont des petites maisons transportables, entre la roulotte et la maison, construite sur base d'ossature bois et transportables en remorque. Dès janvier 2023, cinq micro maisons seront installées sur le site afin de proposer une offre de logement adaptée à la demande des étudiants et étudiantes et favoriser les comportements durables.

Les futurs étudiants auront également la possibilité de découvrir les deux facultés du campus (Management et sciences économiques et sociales), avec un étudiant ambassadeur qui étudie dans la filière pressentie, histoire de coller au maximum aux interrogations des futurs étudiants. Ceux-ci auront également l'occasion de rencontrer un conseiller en orientation, pour être sûr de faire le bon choix.

La porte ouverte aura lieu de 10 h à 14 h.