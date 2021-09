Mars reprend du service et annonce une saison qui fait boum. Boum, comme un cœur qui bat. Celui des artistes qui retrouvent le chemin des planches. Celui des spectateurs qui vont pouvoir passer par toutes les émotions au cours de prochains mois. Et plus largement, celui d'un secteur culturel catalogué "non-essentiel" durant la crise sanitaire, mais qui n'a jamais dit son dernier mot.

Après de longs mois d'apnée, ce secteur sort de sa torpeur et se manifeste, plus vivant que jamais, à l'image des spectacles que Mars propose pour sa nouvelle saison culturelle. "Nous sommes à la fois soulagés et enthousiastes", commente Philippe Degeneffe, directeur général de Mars. "Soulagés parce que nous revenons après 540 jours de fermeture. Il y a bien eu quelques parenthèses lors des assouplissements l'été dernier, mais notre ADN avait dû être mis de côté. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de recevoir à nouveau les artistes et le public dans nos salles. Nous venons d'entamer un marathon de quatre jours durant lequel nous allons présenter la nouvelle saison à nos partenaires et au public avec toute une série d'activités ce week-end au Manège, à la Maison Folie ou encore à Arsonic. Le public a déjà répondu en nombre pour un spectacle gratuit jeudi soir au Manège, c'est de bon augure pour la saison."