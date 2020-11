Faire des pirouettes, arrimé au guidon de son mountain bike? Certains adeptes du dirt jump s'envoyaient ainsi en l'air depuis plusieurs années à Saint-Symphorien. Mais le terrain de leurs exploits appartenait à un propriétaire privé qui, manifestement pour des questions d'assurance, n'autorise désormais plus l'accès au site.

Les cyclistes montois en quête de sensations fortes sont donc désormais à la recherche d'un nouvel endroit. Le collège communal travaille à assouvir leurs envies. L'échevin de la Régie foncière y travaille avec sa collègue Mélanie Ouali, en charge des Sports.

"La recherche d’un site pour pouvoir accueillir les activités de cette nature de manière générale est complexe", explique Maxime Pourtois. "En effet, en plus de pouvoir identifier le terrain adéquat, il faut que celui-ci présente les bonnes dimensions et qu’il soit facile d’accès. Il faut également veiller à fixer un cadre pour toutes les questions liées aux assurances de ce type d’activité."

L'échevin indique avoir trois pistes sur la table, dont une à proximité du Grand Large qui aurait l'avantage d'ajouter une nouvelle pratique dans cette zone de sports et loisirs. Pour rappel, un skate park s'y trouve déjà. Mais tous les indicateurs ne sont pas encore verts. En attendant, Maxime Pourtois et Mélanie Ouali ont prévu de recevoir les adeptes du dirt jump afin de voir quelles sont leurs attentes et ainsi mieux orienter la prospection de terrain.