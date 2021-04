La commune de Mons agit une nouvelle fois en faveur de ses commerçants. La Ville vient en effet de lancer sa plateforme d’e-shopping ayant pour but de favoriser les achats locaux en ligne. Le site, géré et financé par la Ville de Mons, regroupe déjà pas moins de 70 commerces de proximité situés dans les 19 communes du Grand Mons. Les clients peuvent d’ores et déjà se rendre sur ce nouveau site, jachetemontois.be, afin d’y faire leurs achats.

"Vu le contexte particulier actuel et les difficultés rencontrées au quotidien par les commerçants en période de pandémie, notre objectif est d’offrir un nouveau coup de pouce aux commerçants du Grand Mons", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "Ils pourront désormais profiter gratuitement de cet outil de vente en ligne, que l’on sait très prisé depuis plusieurs années."

Le coût et le temps que demande la gestion d’un site web freinent parfois les commerçants à se lancer dans le numérique. Ce nouvel outil leur permettra donc de franchir le pas plus sereinement. "Beaucoup de commerçants n’ont pas les moyens de développer eux-mêmes un outil de vente en ligne, alors que c’est actuellement un phénomène très porteur et très recherché par les clients", poursuit Nicolas Martin. "Avec le Collège communal, nous avons donc décidé de mutualiser ce projet et de l’offrir aux commerçants pour qu’ils puissent poursuivre leurs efforts, fidéliser mais aussi attirer de nouveaux clients et franchir le pas du numérique."

Plus de 70 commerces du Grand Mons se sont déjà inscrits sur la plateforme et y proposent d’ores et déjà leurs produits. Les commerçants montois ont toujours la possibilité de rejoindre le site jachetemontois.be. Il leur suffira de s'y rendre et d’y compléter un formulaire d'inscription. Le partenaire de la Ville de Mons, Spidam, se chargera de les recontacter afin de fixer un rendez-vous. Les différentes informations pratiques seront abordées au cours de cet entretien. Il ne leur restera plus qu’à mettre leurs produits en vente.