Dans le privé, les négociations entre syndicats et employeurs sont tendues. CSC et FGTB prévoient d'ailleurs une grève jeudi prochain pour obtenir des augmentations de salaire supérieures à 0,4% dans les secteurs qui n'ont pas été affectés par la crise.

À la Ville de Mons, la situation est quelque peu différente. Le collège a en effet annoncé qu'il allait relever les salaires les plus bas de ses agents communaux. La Ville et le CPAS emploient plus de 2000 personnes et quelque 200 travailleurs sont concernés par cette mesure.