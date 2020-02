Une façon d'augmenter les recettes sans toucher au taux d'imposition.

Entre le tiers d'une petite assiette et le tiers d'une grande, il y a une différence évidente, même si dans les deux cas, on reste avec un tiers sur les bras. Il en va de même pour la fiscalité. Les deux principales sources de revenus pour les communes sont les centimes additionnels sur l'impôt des personnes physiques (IPP) et le précompte immobilier (PRI). En cas de coup dur, les pouvoirs locaux peuvent toujours décider d'augmenter ces taux. Mais ce genre de mesure est toujours impopulaire. C'est pourquoi nos édiles mettent la plupart du temps un point d'honneur à ne pas toucher à l'IPP ni au PRI.

Cependant, ces sources de revenus peuvent rapporter plus sans qu'on les augmente. Ainsi, les recettes de l'IPP tendent à grossir à Mons même si le taux reste fixé à 8%, parce que le nombre d'habitants augmente lui aussi. Plus d'habitants, c'est plus de contribuables qui paient des impôts. De même, le PRI peut rapporter plus si la base à partir de laquelle le taux est calculé, l'assiette fiscale, augmente.

Lors du dernier conseil communal, Hervé Jacquemin de Mons en Mieux a interrogé les intentions du collège en la matière. La Ville de Charleroi avait en effet annoncé en janvier qu'elle allait augmenter l'assiette fiscale liée au précompte immobilier. La méthode est courante, contrairement à une augmentation directe des impôts. À Braine-le-Comte par exemple, quand les finances de la Ville sont passées dans le rouge, le collège n'a pas pu augmenter le PRI, déjà au maximum. Mais il a augmenté l'assiette fiscale par des contrôles du cadastre.

À Mons aussi, l'assiette devrait grossir, faisant rentrer plus de recettes pour la Ville, mais aussi la Province et la Région wallonne. "Cette révision du cadastre est un travail qui doit régulièrement être effectué par les communes", a indiqué l'échevine des Finances, Mélanie Ouali. "Ces révisions sont d'ailleurs encouragées par la circulaire budgétaire 2020 de la ministre wallonne Valérie De Bue. L'opération consiste à vérifier, lors de contrôles, que les aménagements effectués dans une habitation ont bien été enregistrés au cadastre. La Ville de Mons va réaliser des contrôles en collaboration avec la Province."

Concrètement, ceux qui ont retapé un vieux taudis et aménagé une belle véranda dans leur jardin en échappant aux radars du cadastre peuvent s'attendre à voir la facture augmenter. Dans le collimateur de l'échevine des Finances plus particulièrement, les logements dit modestes. "Il y en aurait 6000 à Mons. Ce sont des logements qui n'ont pas de chauffage central ni de salle de bain. Il me semble nécessaire de mettre cette liste à jour et de corriger le statut de ces logements, s'il y a lieu de le faire."

Pour Mélanie Ouali, il en va également d'une forme d'équité fiscale. Pas de raison que deux propriétaires de logements semblables ne paient pas la même chose parce que l'un est à jour au cadastre et l'autre pas. Mais pour l'opposition de Mons en Mieux, c'est une forme déguisée d'augmentation d'impôts. La majorité, elle, rappelle que les taux des additionnels sur l'IPP et le PRI restent inchangés.