Les nageurs ont répondu présents au cours des premières semaines estivales. Du côté de Lago, le premier bilan est globalement positif, d’autant que les conditions météo de ces prochains jours devraient pousser davantage de monde à franchir les portes du complexe en vue de piquer une tête et se rafraichir. La fréquentation, si elle reste toujours surveillée pour des raisons de sécurité sanitaire, devrait donc être en hausse.

"Nous avons en effet connu une belle fréquentation de nos espaces durant le mois de juillet, même si nos activités extérieures ont dû rester fermées, vu les conditions climatiques", explique Éric Rousseau, directeur. "On garde toujours à l’œil la fréquentation de nos espaces et on a fait le plein, on n’aurait pas forcément accueilli plus de monde si elles avaient été ouvertes." À ce jour, la direction tente de respecter une norme d’un client par cinq mètres carrés, au lieu d’un client par mètre carré comme autorisé.

Si les piscines ont gardé les portes fermées plusieurs mois, crise oblige, elles accueillent donc à nouveau le public, et celui-ci semble se montrer plus confiant. "Une minorité a probablement encore un peu peur de se retrouver dans un lieu fréquenté comme une piscine mais ceux qui sont revenus voient que les mesures sont respectées. Au-delà de ça, je pense que les gens ont besoin et envie de s’évader, de décompresser. Surtout s’ils ne sont pas partis à l’étranger."

Pas question, pour l’heure, d’improviser une baignade : les réservations restent indispensables. "C’est un peu plus contraignant, il faut s’adapter en fonction des créneaux encore disponibles, mais on les propose 15 jours à l’avance. Il est donc généralement toujours possible de trouver un moment, même si ce n’est pas forcément à l’heure que l’on aurait espérée. De notre côté, c’est une façon de tenir à l’œil la fréquentation du complexe et de l’étaler sur une journée entière."

Evitant ainsi les files d’attente d’une heure ou deux devant la piscine lors des chaudes journées d’été. S’il fallait trouver un avantage à la crise,…