U.P.

U.P.

U.P.

Une belle idylle est née entre Mons et le Guide Michelin. En 2022, la Cité du Doudou hébergera deux temps forts organisés en partenariat avec le célèbre guide culinaire. Le premier, la "Cérémonie des étoiles", aura lieu le 23 mai prochain au Théâtre Royal de Mons. Les nouvelles étoiles seront dévoilées au cours d'une cérémonie qui réunira des centaines de professionnels du monde de la gastronomie.



Le second est plus grand public puisqu'il s'agit du festival culinaire. La première édition s'était déroulée en septembre 2021 et avait conquis un large public: 30 000 personnes ont été à la découverte de 20 restaurants éphémères tenus par des chefs référencés par la version belgo-luxembourgeoise du célèbre guide rouge. Parmi les locaux, le chef doublement étoilé Eric Fernez ou Lisa Calcus des Gribaumonts avaient tenu les fourneaux. Le succès a dépassé les prévisions puisque les autorités communales espéraient une dizaine de milliers de personnes.

La convention liant la Ville de Mons et le Guide Michelin prévoit trois éditions. Les dates de la deuxième édition viennent de nous être confirmées: le Festifood se déroulera du 9 au 11 septembre. Les modalités de partenariat, d'organisation et concernant le ou les lieux où sera organisé l'événement doivent encore être précisées.

L'an dernier, le Festifood a eu lieu dans trois endroits différents: les Anciens Abattoirs, le Carré des Arts et dans le Jardin de la Grande Pêcherie. C'était une volonté de la Ville de Mons d'organiser ce festival intramuros pour permettre aux commerces du centre-ville de profiter de cet afflux de visiteurs. Un choix qui s'était avéré payant, du point de vue du bourgmestre Nicolas Martin.