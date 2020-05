Sur base des images de l'an dernier, ils se replongeront dans cette ambiance folklorique très particulière.

La nouvelle était tombée au début du mois d’avril : pour endiguer la propagation du covid-19, toutes les manifestations d’ampleur planifiées au cours de ces prochains mois sont annulées. Le doudou n’a pas été épargné : il n’y aura pas de combat entre Saint-Georges et le dragon le 7 juin prochain sur la Grand-place de Mons. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne sera pas possible de se plonger dans l’ambiance de l’affrontement.

En effet, les Amis des Aveugles et Malvoyants et Asa association ont décidé d’offrir ce cadeau à leurs bénéficiaires. "Asa association est spécialisée dans l’audiodescription et l’an dernier, nous avons profité de l’un de ses experts pour faire vivre le combat à nos bénéficiaires", explique Julie Rancon, chargée du marketing pour Les Amis des Aveugles et Malvoyants. "Ils ont pu se mêler à la foule et, équipés d’un casque, suivre le déroulement des festivités."

Une expérience pilote qui sera renouvelée cette année. "Il n’y aura pas de Doudou en juin mais sur base des images de l’an dernier, une nouvelle audiodescription sera réalisée par notre partenaire. Le 7 juin, via notre groupe FB (200 membres) et via la page Facebook d’Asa association (1000 membres), ils pourront revivre cette atmosphère très particulière." Autant écrire que beaucoup s’en réjouissent d’avance.

"Avant que ce projet d’audiodescription ne soit lancé, j’avais pour habitude de lever le camp et de quitter Mons le temps du week-end des festivités car il est très frustrant de ne pouvoir les vivre ou de se déplacer sans aide", explique Arnaud Delannoy, aveugle depuis sa naissance. "L’expérience vécue l’an dernier était inoubliable. Nous étions plusieurs à y participer et nous avons réellement pu vivre l’ambiance du combat."

Pour ce dernier, c’est donc une véritable redécouverte. "L’audiodescripteur nous faisait vraiment vivre les choses, avec énormément d’émotion. C’était extrêmement prenant. Je suis vraiment heureux de savoir que l’expérience est renouvelée. Ça permet de marquer le coup malgré le confinement, de se remémorer les souvenirs vécus l’an dernier… Même si nous aurions aimé vivre tout cela en live, en centre-ville."