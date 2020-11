C’était devenu un rendez-vous incontournable lors du premier confinement. La ville de Mons a dès lors décidé de remettre le couvert : afin de rendre hommage au personnel médical et à tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour nous permettre de poursuivre nos vies durant ce deuxième confinement, un concert de carillon sera proposé ce dimanche 8 novembre à 14h30.

"Comme lors du premier confinement qui a eu lieu au printemps, la Ville de Mons a souhaité rendre un nouvel hommage non seulement au personnel médical qui est en première ligne face au coronavirus et prend tous les risques pour sauver des vies mais aussi à tous ceux et celles qui poursuivent leurs tâches au service des autres et facilitent notre quotidien", confirme la ville.

La carillonneuse Pascaline Flamme proposera dès lors un concert de carillon exceptionnel au cours duquel elle jouera des airs populaires qui devraient donner le sourire aux Montois, malgré le contexte difficile. À noter que le parc du Beffroi sera fermé, il est donc inutile de se déplacer afin de profiter du concert. Les personnes qui le désirent pourront profiter du concert, en live, via la page Facebook du Pôle Muséal de la Ville de Mons.