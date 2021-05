Fiat lux et facta est lux. C'est le premier jour que Dieu créa la lumière selon la Genèse. Mais pour ce qui est de l'illumination du Beffroi, les Montois doivent se montrer plus patients. Le conseiller de Mons en Mieux, Florent Dufrane, s'est en effet inquiété de savoir quand l'emblématique édifice brillerait de mille feux.

"Actuellement, seul le milieu du Beffroi est éclairé, c'est-à-dire la partie comprise entre 35 et 87 mètres. Mais ni son sommet ni sa base ne sont illuminés", relève le conseiller d'opposition.

Au-delà de l'aspect esthétique, Florent Dufrane s'interroge surtout sur la concrétisation d'aménagements approuvés par le conseil communal. "Nous avions adopté deux décisions concernant le plan lumière, la mise en valeur du Beffroi et de son parc", poursuit Florent Dufrane. "Il y avait la mise en lumière du niveau inférieur compris entre 0 et 35 mètres ainsi que le parvis en juin 2019. Il y avait aussi la mise en lumière du parc du château comtal votée en 2018. Un montant avoisinant les 180.000 euros avait été approuvé pour ces aménagements. Mais il n'y a toujours rien aujourd'hui."

Du côté du collège, on explique que le dossier suit son cours… "Il n'est pas aisé d'intervenir techniquement sur des ouvrages comme notre magnifique beffroi, tant les procédures sont lourdes", indique Stéphane Bernard, échevin des Travaux. "Pour l'éclairage du niveau inférieur et du parvis, le dossier est en cours. Il s'agit d'un dossier Feder soumis à l'avis du patrimoine. Et pour information, un avis favorable vient d'être remis sur le dossier. La Ville devrait d'ailleurs recevoir le courrier de confirmation dans les prochaines semaines. On peut ainsi raisonnablement envisager un début des travaux dans le courant du premier semestre 2022."

Pour ce qui est de l'illumination du sommet du Beffroi, c'est manifestement la foudre qui a joué de vilains tours à la Cité du Doudou. "L'éclairage de la toiture n'est plus entièrement fonctionnel suite à des dommages liés aux orages. L'installation étant toujours sous garantie, elle sera réparée après avoir trouvé un accord financier avec les compagnies d'assurances", poursuit Stéphane Bernard.

L'échevin des Travaux ajoute enfin que l'éclairage du parc relève d'un dossier réalisé en 2014 et revu en 2017. Il ne présente pas de problème technique, mais se trouve toujours en attente de subsides. "On avance au rythme des procédures du patrimoine. Ce genre de dossier nécessite du temps et de l'attention. On avance, mais en respectant les règles", appuie le bourgmestre Nicolas Martin.

Florent Dufrane, lui, commence à trouver le temps long. "Nous sommes tout de même sur des décisions qui datent. C'est un chantier d'envergure, certes, mais ça reste des illuminations. Ce n'est pas non plus un chantier comme la gare de Mons. Je veux bien être patient, mais après quatre années, on peut demander d'accoucher", conclut Florent Dufrane.

"Ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière", écrivait Rimbaud. Espérons tout de même que les lumières du Beffroi arriveront plus vite que ne sont partis ses échafaudages. Sinon, l'ardente patience finira par se consumer…