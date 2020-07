Il avait tenu pendant plus de 20 ans un établissement à la rue des Fripiers.

Ses croissants aux amandes, ses tartes au citron, ses tartelettes au riz ou même ses glaces ont marqué le palais de nombreux Montois. Durant plus de 20 ans, Hubert Colson a tenu une boulangerie à son nom à la rue des Frippiers dans la Cité du Doudou. Son établissement était une véritable institution connue de tous. À tel point que pour beaucoup, il servait de repère lorsqu'il fallait indiquer un chemin en centre-ville. On pouvait oublier le nom d'une rue ou l'autre, mais chez Colson, tout le monde connaissait.

Hubert Colson est décédé dimanche à l'âge de 69 ans, après un long combat contre le cancer. Parcours peu banal que celui de ce Liégeois d'origine. Fils d'un boulanger-pâtissier et d'une professeure de lettres, il aura combiné ses deux passions, confectionnant des douceurs tout en suivant des études de psychanalyse à la Sorbonne.

C'est en 1985 qu'il ouvrait une boulangerie-pâtisserie à Mons. Il y officia jusqu'en 2006. Durant cette période, il réalisa notamment deux livres de cuisine pour enfants dans la collection Martine. Amoureux des arts et de la vie, Hubert Colson fut également membre de l'académie des Molières et s'était investi pour accompagner les personnes atteintes du sida en fin de vie.

Après Mons, Hubert Colson prit le large pour Brooklyn où il ouvrit un nouvel établissement. "Il fut un enseignant et un soutien infatigable, donnant son temps et son expertise, nous poussant toujours vers le haut. Par sa détermination, son dévouement et son talent, Hubert a pris une place importante dans le cœur de nos employés et de nos clients", témoigne l'un de ses collaborateurs, Yonathan Israel, sur les réseaux sociaux. Il indique qu'avant le confinement à New York, Colson Pâtisserie comptait 65 employés, livrant quotidiennement près de 200 cafés, épiceries, hôtels et autres entreprises et exploitant deux points de vente.

Dans les souvenirs des Montois ou dans les rues de la Grosse Pomme, Hubert Colson laissera de savoureuses traces.