Cette année, l'organisation des stages a demandé plus de créativité que d'habitude.

Les écoles s'apprêtent à fermer leurs portes et pour beaucoup d'enfants, ce sont les stages qui vont prendre le relais. Comme chaque année, la Ville de Mons organise des plaines de vacances à Ghlin, Cuesmes et Havré. Mais contrairement aux autres années, l'échevine Catherine Houdart a dû composer avec un protocole qui impose toute une série de mesures particulières pour prendre en compte le contexte du covid-19. Ce qui amène quelques changements.

"Nous devons fonctionner avec des bulles de 50 personnes maximum, enfants et animateurs compris", explique Catherine Houdart. "Contrairement aux autres années, nous ne proposons pas de repas chaud. En effet, ces repas auraient dû être servis au réfectoire et il aurait fallu tout nettoyer entre chaque service, ce qui était compliqué à mettre en place. Nous avons donc opté pour des repas froids qui pourront se prendre en classe."

Les plaines de vacances comment aussi quelques jours plus tard cette année. Le départ traditionnellement donné dès le 1er juillet est décalé à lundi prochain. "Ça laisse un peu de temps aux responsables et animateurs que nous avons rencontrés de mettre les choses en place", poursuit Catherine Houdart. "Nous leur avons en effet demandé d'accorder une attention particulière au protocole. Ça veut dire notamment qu'il faudra imaginer des ordres et des sens de passage pour éviter que des enfants de bulles différentes se croisent."

Au niveau des animations également, le contexte demande un effort d’imagination. "Les sorties seront limitées par rapport aux autres années. Un maximum d'activités pourra se faire en plein air, mais sur le site des plaines. Le Centre Interculturel de Mons et du Borinage viendra donne un atelier de philosophie. Une visite du Dynamusée est tout de même prévue. Quant aux bibliothèques communales avec qui nous travaillons habituellement, il a fallu remplacer l'animation verbale qui n'était pas possible à cause du masque. Les bibliothèques déposeront donc des livres qui pourront ensuite être mis en quarantaine."

Pour l'échevine de l'Enseignement, l'organisation de ces plaines dans un contexte pour le moins particulier n'a pas été insurmontable. "Il faut dire qu'avec les écoles, nous étions déjà bien rôdés", sourit Catherine Houdart. "C'est un peu plus compliqué pour les animateurs qui doivent se mettre dans le bain. Cette année plus que les autres encore, il faudra faire preuve de créativité pour trouver des animations adaptées."

Pour faciliter les choses, les capacités d'accueil ont également été revues à la baisse. Les autres années, les plaines pouvaient au total accueillir jusqu'à 360 enfants sur une journée. Cette fois, la limite a été fixée à deux bulles par site. Mais il reste encore des places. "Il est cependant très important de réserver par téléphone, au 065 40 58 18. Et nous demandons, pour éviter les mélanges au sein des bulles, que les enfants fassent des semaines complètes", conclut l'échevine.