Actuellement, dans la Cité du Doudou, ceux qui souhaitent se faire tester pour le coronavirus peuvent se rendre au centre aménagé sur l'esplanade du CHU Ambroise Paré. Alors qu'une seconde vague frappe la Belgique, les visiteurs se font beaucoup plus nombreux auprès de ce centre indépendant de l'hôpital. Ce qui n'est pas sans poser quelques soucis. Mais un changement de taille se profile. D'après nos informations en effet, le centre de testing devrait déménager et offrir des conditions plus confortables pour les nombreuses personnes qui viennent se faire tester.

Ces dernières semaines, les files se sont sérieusement allongées. Et les patients devaient poireauter à l'extérieur en attendant leur tour. Pas idéal pour ceux qui présentent les symptômes grippaux liés au covid. Avec de la fatigue, de la fièvre et autres courbatures, on aspire à prendre une tisane sous la couette plutôt que de faire la file dans le froid. Le nouveau centre de testing devrait offrir plus de facilités. Tous les détails devraient être communiqués dans la journée.