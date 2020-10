Comme nous vous l'avions annoncé, le centre de testing de Mons va quitter l'esplanade du CHU Ambroise-Paré. Ces derniers jours, avec la recrudescence de l'épidémie, le centre était assailli par les patients. À tel point qu'il fallait faire la file de longues heures dans le froid. Pas terrible pour les malades qui souffrent de symptômes grippaux. Mais une solution a été trouvée pour réaliser les tests dans de meilleures conditions. Le centre va ainsi prendre ses quartiers au stade Tondreau dès lundi.

"Le nombre de personnes devant se faire tester au Covid-19 augmente quotidiennement. Actuellement, nous réalisons environ 450 tests par jour. Les locaux du poste de médecine générale ne peuvent plus absorber cette demande croissante dans des conditions d’accueil optimales. C’est pourquoi, en collaboration avec la Ville de Mons, les services de Police et le CHU Ambroise Paré, nous avons décidé de déménager dans un nouvel espace plus adapté à nos besoins et à ceux de la population ", explique le Dr Loïc Flamant, médecin responsable du centre de testing montois.

Pour la Ville de Mons, il était devenu nécessaire de s'adapter à la situation. "Nous devons être cohérents et proactifs face à la hausse des chiffres enregistrés ces derniers jours en Belgique", commente le bourgmestre Nicolas Martin. "Vu la situation sanitaire, il est essentiel de garantir aux citoyens de Mons-Borinage un endroit adapté, accessible et sécurisé pour réaliser leur test de dépistage au Covid-19. Les autorités communales suivent de près la situation et ont bien évidemment apporté leur aide dans cette organisation qui permettra d’optimiser l’accueil et la prise en charge des personnes. Nous gardons le cap sur notre ligne de conduite qui est la même depuis le début de la pandémie : faire prévaloir la santé et donc la vie des Montois dans toutes nos décisions."

La réorganisation du centre permettra d’accueillir 700 personnes en garantissant de meilleurs flux et un meilleur respect des mesures de précaution et d’hygiène en vigueur dans le contexte actuel. Le transfert a pu être mis sur pied rapidement grâce à une forte mobilisation et va permettre à l'esplanade du CHU Ambroise-Paré de respirer. "Nos équipes du Plan d’Urgences Hospitalier, de sécurité, des services technique et logistique se sont mobilisées afin d’apporter aux médecins généralistes leur expertise et soutien dans l’aménagement de cette nouvelle infrastructure. Les efforts consentis par chacun des acteurs impliqués ont permis de prévoir cet aménagement en seulement 3 jours" conclut Stéphane Olivier, Directeur général du CHU Ambroise Paré.

Le centre de testing sera ouvert du lundi au vendredi, de 13 à 17h, sans rendez-vous, au stade Tondreau. Il est obligatoire d’être muni d’une prescription médicale pour réaliser le test. Des flux d'entrée et de sortie sont aménagés pour éviter les croisements et ainsi le risque de propagation du virus.