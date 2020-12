C'est Noël avant l'heure à Mons ! Après deux années entières de galère sur l'autoroute E19-E42 à hauteur de Mons, le colossal chantier va toucher à sa fin. "Les 3 derniers kilomètres impactés sur l’E42-E19 entre Nimy/Maisières et la fin du pont-Canal vont pouvoir être libérés pour le dimanche 20 décembre, marquant ainsi la fin de travaux conséquents", annonce la Sofico, en charge des manœuvres.

Si la majeure partie du chantier a été terminée pour la fin 2019, permettant de rouvrir la voirie à la circulation sur plus de 8 kilomètres, il subsistait jusqu'à présent toujours un tronçon de 3 kilomètres entre Nimy/Maisières et Obourg. Cette dernière partie du chantier, lancée en février 2020, ne porte plus que sur trois ponts mais elle a causé son lot de problèmes pour les automobilistes.

Sur ce tronçon, la circulation est en effet restée réduite à deux voies dans chaque sens sur toute la zone en travaux avec une vitesse limitée à 70 km/h tandis que les usagers qui viennent de la France ne pouvaient plus sortir à l’échangeur n° 23 "Nimy/Maisières". De quoi faire grincer les dents de bon nombre d'automobilistes surtout que plusieurs zones sont déjà achevées.

Pour achever le chantier dans les délais prévus - soit la fin de l'année 2020 - il était nécessaire que les conditions météorologiques permettent de conclure les opérations en cours sur le pont surplombant les voies de chemin de fer. Ces dernières semaines, le tablier a été entièrement démoli, les prédalles posées, les opérations de ferraillage effectuées puis le béton coulé. Les joints de dilatation ont été posé fin novembre. Après un temps de séchage, l’étanchéité a ensuite pu être posée. Par chance, les quelques journées de pluie n'ont pas ralenti les manœuvres tandis que le gel nocturne ne s'est que très rarement invité.

Depuis sa création dans les années 70, cette portion d’autoroute n’avait pas encore fait l’objet de réhabilitation en profondeur. Et ce tronçon était le dernier à devoir faire l’objet être refait totalement. Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget d’environ 49 millions d’euros HTVA. Ils ont été réalisés en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures.