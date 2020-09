Évoquée depuis longue date et perdu tout un temps dans les cartons du SPW, la nouvelle sortie du ring se profile enfin à Mons. Les travaux vont débuter la semaine prochaine et vont permettre d'aménager une nouvelle bretelle à la hauteur de la porte de Nimy.

Cette nouvelle bretelle permettra de désengorger la sortie qui donne accès au CHU Ambroise-Paré et à l'école des Ursulines. Les conducteurs qui doivent se rendre à Nimy ne devront plus l'emprunter et pourront quitter le ring un peu plus loin.

Le chantier devrait durer deux mois. Les détails pratiques concernant notamment les déviations mises en place seront communiqués prochainement. Il faudra prendre son mal en patience durant ces travaux, mais la circulation, chaotique aux heures de pointe sur cette portion du ring, devrait être allégée par la suite.

Cette nouvelle sortie était d'ailleurs désirée depuis longue date. Un accord avait été trouvé entre la Ville et le SPW en 2016 déjà. Le chantier avait ainsi été annoncé une première fois pour 2017 avant d'être reporté. En mars 2019, le SPW avait même fait abattre des arbres sur le tronçon concerné, laissant présager un coup d'envoi imminent. Le dossier semblait alors s'être perdu. L'échevine de la Mobilité Charlotte De Jaer a alors multiplié les contacts auprès des instances wallonnes pour rappeler l'importance de cet aménagement, jusqu'à obtenir la certitude que les budgets étaient bien inscrits et le projet sur de bons rails.