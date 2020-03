La date de réouverture, prévue en octobre prochain, est donc reportée.

Débuté en novembre 2018, le chantier du Plaza Art est désormais à l’arrêt. La crise sanitaire que la Belgique connait actuellement et les mesures prises dans ce contexte ont en effet contraint les sociétés à déserter les lieux afin de ne pas en péril la santé des ouvriers. Par ailleurs, l’acheminement des matériaux était devenu impossible.

Sans surprise, ce stand-by forcé aura des répercussions sur la suite des événements." La réouverture était prévue le 8 octobre 2020", confie Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux. "Une fois la crise dernière nous, à la lumière de la reprise de l’activité, nous verrons quand et comment nous pourrons annoncer une date de réouverture. Mais ce ne sera probablement pas pour cette année."

En effet, le cinéma est aujourd’hui à l’état de gros œuvre fermé et couvert. Mais tout le parachèvement intérieur doit encore être entrepris. "Nous sommes en mars et les équipes prévoyaient d’avoir terminé en octobre. Il faudra donc compter plus de six mois de travaux une fois que le chantier sera rouvert. Mais il est impossible de se prononcer plus précisément aujourd’hui, nous n’avons pas suffisamment de recul sur la situation."

Les autorités espèrent évidemment y voir plus clair le plus rapidement possible, même si la priorité actuelle reste bien sûr le combat contre le Covid-19 et la santé des citoyens. "Nous tenons la situation à l’œil, nous sommes en contact avec les entreprises impliquées sur nos différents chantiers. Dès que possible, nous ferons un point détaillé, dossier par dossier."

Pour rappel, le montant total des travaux s’élève à quelque 4,6 millions d’euros. Ils portent sur 12.000 m³ de surface, avec notamment 3 salles de cinéma (salle 1 : 166 sièges | 4 PMR, Salle 2 : 92 sièges | 2 PMR, Salle 3 : 55 sièges | 2 PMR. Total : 315 sièges | 8 PMR) et l’isolation acoustique avec le respect des nuisances jour et nuit.