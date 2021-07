Vous êtes fan du septième art, mais vous aimez profiter de la douceur des soirées estivales? Bonne nouvelle, le cinéma en plein air revient dans la Cité du Doudou. Et cette année, la toile prend le large et se posera dans différents villages de l'entité chaque samedi.

Pour ne rien gâcher, ces séances sont gratuites. Mais il est nécessaire de réserver ses places sur le site de Visit Mons, dans la rubrique Agenda. Reste à espérer que le temps sera de partie. Pour le merveilleux film d'animation Coco qui ouvre le bal ce samedi à l'avenue du Coq à Jemappes, c'est déjà bien engagé. Les prévisions météo sont bonnes et la séance affiche complet.

Les cinéphiles qui ont loupé le coche pourront se rattraper le samedi 7 août avec Bohemian Rhapsody. Le biopic du groupe Queen adulé par les critiques sera projeté sur la place de Mesvin. Le 14 août, le cinéma en plein air prendra ses quartiers au chemin de la Cense Gain à Mons, à l'entrée d'Havré. Le deuxième volet de Comme des Bêtes y sera projeté. Petits et grands devraient se poiler et risqueront même le défrisage le samedi suivant avec Les Tuches qui sera proposé à la Résidence du Soleil à Nimy. Ces séances de cinéma en plein air se termineront en musique et en beauté avec l'excellent The Greatest Showman. Le 28 août, c'est la place de Harmignies qui aura donc rendez-vous avec Hugh Jackman.

Une dernière info pratique pour conclure: le public est accueilli à partir de 20h et la projection commence vers 21h.