Malgré la crise sanitaire, le dossier suit son cours, entre les mains de la Région wallonne.

La nouvelle n'a pas fait grand bruit. Et pour cause, c'est le 19 mars que le collège communal de Mons a rendu sa décision, alors que les mesures de confinement entraient en vigueur et que les projecteurs étaient braqués sur la gestion de crise du coronavirus. La Ville a remis un avis préalable favorable sur le projet de géothermie à la porte de Nimy, dans le parc des Ursulines.

Pour rappel, l'intercommunale IDEA prévoit de forer deux puits de 2 500 m de profondeur et d’installer une centrale dans le parc afin d’alimenter en énergie l’hôpital Ambroise-Paré et peut-être d’autres infrastructures publiques si le rendement est suffisant. Une demande de permis a été introduite. L'enquête publique est terminée. Elle a fait l'objet de nombreuses réclamations. Un comité s'est également constitué pour s'opposer au projet. De nombreux riverains redoutent en effet les risques et les nuisances que pourraient présenter un tel chantier et l'exploitation d'une centrale géothermique en plein centre urbain.

"Nous avions organisé des réunions de concertation. Les inquiétudes des riverains ont été entendues et figurent dans l'enquête publique", explique Maxime Pourtois, échevin de l'Urbanisme. "De notre côté, sur base des informations communiquées par l'IDEA et l'UMons, deux partenaires publics qui ont une expertise importante, nous avons pu être rassurés sur les craintes qui étaient soulevées. Nous avons également pu être rassurés sur le fait que le parc des Ursulines resterait bien accessible au public. Le dossier est bien ficelé, c'est pourquoi le collège a remis un avis préalable favorable."

Le timing est serré dans ce dossier. Si le permis est accordé et si l'échéancier est respecté, le forage des puits commencerait en 2020. Le chantier des installations serait lancé mi-2021 et la centrale géothermique serait mise en service mi-2023. Tout devrait être terminé pour le 1er janvier 2024, car toute dépense engagée après cette date ne bénéficierait plus des subsides européens qui interviennent à hauteur de 80% du budget.

Mais pour le moment, les mesures de confinement et la crise du covid-19 n'ont pas d'impact sur le suivi du projet. "L'enquête publique était terminée avant les mesures de confinement", rappelle la porte-parole d'IDEA. "Le dossier est maintenant à l'instruction du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne et passera ensuite chez le fonctionnaire-technique qui statuera sur la demande de permis à partir de tous les avis récoltés." Cette décision est attendue pour le mois de juillet, sauf imprévu.