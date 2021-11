Depuis le 1er novembre, il faut montrer patte blanche pour aller boire un verre dans un café ou manger un bout dans un restaurant. Le secteur horeca n'a pas accueilli le covid safe ticket avec un grand sourire. Et depuis son introduction, il voit une nette différence.

"Depuis une semaine, nous avons entre 30 et 40% de clients en moins. Avec le retour de la TVA à 21%, nous avons été particulièrement gâtés en ce mois de novembre", ironise Amin Brikci, gérant du bar La Vie est Belge. "C'était prévu. Beaucoup nous avaient dit qu'ils ne viendraient plus. La plupart parce qu'ils ne sont pas vaccinés, certains parce qu'ils sont contre le principe du covid safe ticket. Une fois de plus, on tape sur un secteur horeca qui était déjà à terre. J'ai du mal à imaginer que le but est d'enrayer la propagation du virus. Car dans nos établissements, les gens viennent en groupe, s'assoient à une même table, puis repartent. Le but du covid safe ticket, c'est de pousser ceux qui n'étaient pas vaccinés à franchir le pas. Mais je doute que ça fonctionne tant que ça. Si un groupe d'amis veut venir boire un verre, mais que dans le tas, il y en a un ou deux qui ne sont pas vaccinés, ils vont tout simplement se réunir dans une maison. De toute façon, c'est ce que les gens font depuis un an et demi."

Une conséquence que pointe également le président de la fédération horeca Hainaut. "Il y a un impact sur la fréquentation avec le covid safe ticket. Il suffit d'une personne dans un groupe pour qu'ils retardent leur sortie au resto ou pire, décident de manger à la maison, sans masque, sans aération ni toute autre mesure que nous appliquons pourtant dans l'horeca", souligne Luc Marchal.

À la Boule de Bleu aussi, le covid safe ticket fait fuir les clients aussi: ils sont moitié moins nombreux, nous explique la gérante. Le restaurant a pourtant instauré une zone libre. Sur une terrasse protégée et chauffée, on peut manger sans devoir présenter le fameux QR Code. "Mais nous avons eu deux tables en une semaine", relativise Agnès Bara. "Nous aurions bien mis tout le restaurant en zone libre, mais après l'année que nous venons de traverser, nous serions incapables de payer les amendes. Nous ne sommes pas contre la vaccination, bien au contraire. Toute notre équipe est vaccinée d'ailleurs. Moi-même, je l'ai fait par devoir civique. Mais nous sommes contre le fait de forcer les restaurateurs à contrôler les gens pour contraindre les derniers récalcitrants à se faire vacciner. D'autant plus qu'en matière de covid safe ticket, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a un réel deux poids deux mesures. Finalement, l'État fait porter le chapeau à l'horeca parce qu'il ne prend pas ses responsabilités."

Tous espèrent donc que le covid safe ticket ne sera pas prolongé au-delà du 15 janvier. Mais le pessimisme n'est pas loin. "Si les chiffres sont mauvais, on nous dira qu'il faut prolonger le covid safe ticket. Et s'ils sont bons, on nous dira que c'est la preuve qu'il marche et qu'il ne faut pas prendre le risque de relâcher l'effort", prédit le gérant de La Vie est Belge. Beaucoup souhaiteront que sa boule de cristal soit quelque peu détraquée. Verdict dans quelques semaines…