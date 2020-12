Il y a Merry comme dans Merry Christmas et Box, comme une boîte. Les Merry Boxes se déclinent sous la forme de boites à chaussures à l'intérieur desquelles on aura glissé quelques présents utiles comme cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Le concept est en vogue depuis quelques années un peu partout dans le monde. À Mons, la présidente du CPAS invite les citoyens à préparer ces joyeuses boites pour les plus démunis.

"Depuis le début de la crise sanitaire, les Montoises et les Montois nous ont montré qu'ils savaient faire preuve de solidarité. Continuons sur cet élan de générosité en confectionnant avec soin des Merry Box remplies de petites attentions qui permettront de donner le sourire aux personnes fragilisées. Ce petit geste simple pour nous leur apportera un peu de réconfort, si précieux en cette période et particulièrement après l’année compliquée que nous avons passée ", déclare la Présidente du CPAS Marie Meunier.

Dans ces boîtes, on retrouve un produit d'hygiène, un objet pour se tenir chaud, un loisir, un mot doux ainsi que quelque chose de bon à manger. On veillera évidemment à la date de péremption pour ce dernier cadeau.

Dans le respect des règles sanitaires actuelles, les citoyens sont invités à déposer leur(s) Merry Box les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h, ainsi que les jeudis 3 et 10 décembre 2020 de 15h à 18h au Pôle d’accueil du CPAS de Mons et ce jusqu’au 15 décembre 2020. Il est demandé de préciser sur la boîte si son contenu est destiné à une femme (F), un homme (H) ou encore si c’est mixte (M). L’intégralité des boîtes sera distribuée aux associations membres du Conseil Consultatif de Lutte contre l’isolement.